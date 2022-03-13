مواعيد مباريات اليوم 13 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز وبرشلونة
الأحد، 13 مارس 2022 - 10:42
كتب : FilGoal
يستضيف المصري اليوم الأحد فريق أوتوهو في دور المجموعات للكونفدرالية (6 مساء - beIN 3).
بينما يحل بيراميدز ضيفا على الصفاقسي (9 مساء - beIN 3).
وفي الدوري الإسباني يستضيف برشلونة فريق أوساسونا (10 مساء - beIN Premium 1).
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