دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يسقط في 3 دقائق أمام هوريا.. ووفاق سطيف ينتزع المركز الثاني

خسر الرجاء البيضاوي أمام هوريا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الرجاء بالهدف الأول عن طريق حميد أحداد في الدقيقة الـ 19.

وتعادل مانديلا لهوريا في الدقيقة الـ 26 قبل أن يضيف باري الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة حقق وفاق سطيف الفوز على أمازولو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أغادير في الجزائر.

تقدم رياض بن عياد بالهدف الأول في الدقيقة الـ 11.

وأضاف أكرم دجانيت الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

بتلك النتائج أصبح الترتيب الحالي للمجموعة الثانية كالآتي:

1- الرجاء (9)

2- وفاق سطيف (6)

3- أمازولو (6)

4- هوريا (3)