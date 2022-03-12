رونالدو بعد ثلاثية توتنام: لا توجد حدود لـ مانشستر يونايتد

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد بعد الفوز على توتنام.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا صعبا على توتنام بثلاثة أهداف سجلها رونالدو مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنام عند 45 نقطة في المركز السابع.

الهاتريك هو الثاني له مع مانشستر يونايتد بعد ثلاثية نيوكاسل في 12 يناير 2008 ورقم 59 في مسيرته.

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيد للغاية بأول ثلاثية لي منذ عودتي إلى أولد ترافورد لا شيء يفوق الشعور بالعودة إلى الملعب ويساعد الفريق في تحقيق الأهداف والجهد".

وأضاف "لقد أثبتنا مرة أخرى أنه يمكننا التغلب على أي فريق في أي يوم ، طالما أننا نعمل بجد ونقف معا.. لا توجد حدود لـ مانشستر يونايتد. لنذهب أيها الشياطين".

وأصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل هاتريك في البريميرليج بعمر 37 عاما و35 يوما بعد تيدي شيرنجهام بعمر 37 عاما و146 يوما.

ورفع رونالدو رصيده إلى 807 هدفا لـ رونالدو مع الأندية والمنتخب البرتغالي ليتخطى رقم جوزيف بيكان صاحب الـ805 هدف.

وأصبح كريستيانو رونالدو رابع الهدافين لمانشستر يونايتد في البريميرليج خلف بول سكولز وريان جيجز وواين روني.