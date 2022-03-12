كونتي: لولا رونالدو لما كانت ليلة سعيدة على مانشستر يونايتد

السبت، 12 مارس 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أنطونيو كونتي

أشاد أنطونيو كونتي مدرب توتنام بما قدمه كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعت بينهما، مشددا على أن خصمه لم يكن ليحقق الانتصار لولا وجوده.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كريستيانو رونالدو أهداف مانشستر الثلاثة في المباراة.

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وقال كونتي في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "من الصعب تفسير هذه الخسارة، اعتقد إننا لم نستحقها لكن في نفس الوقت نحتاج إلى فهم كيفية التحسن".

واستمر "لقد قدمنا مباراة جيدة لكن علينا إظهار المزيد من الخبرة هناك العديد من الأجزاء في المباراة وفي بعض الأحيان تحتاج إلى فهم توقيت الضغط أو اللعب بقوة ومتى يجب أن تكون هادئا وغير مستعجل، في هذا الجانب لدينا مساحة كبيرة للتحسن ولكن على أرض الملعب كان لدينا تحسن كبير".

وأضاف "لا يمكنك شراء الخبرة ولكن يمكن أن تحسنها بهذا النوع من المباريات، لدينا العديد من اللاعبين الشباب في الفريق الأول ونأمل بعد هذه المباراة أن يكون لديهم إمكانية للتعلم".

وأردف "رونالدو؟ نحن نتحدث عن لاعب لم يظهر الليلة فقط، هو لاعب كبير رونالدو وميسي هما الأفضل في العالم في هذا العصر وعندما تلعب ضد هذا النوع من اللاعبين يكونوا دائما حاسمين، بدون رونالدو لما كانت ليلة سعيدة على مانشستر يونايتد".

وأتم "نحن نتحدث عن لاعب كان دائما حاسما طوال مسيرته والليلة أظهر نوعيته، وبدونه كان من الصعب على مانشستر يونايتد ليس فقط الفوز ولكن أيضا التعادل".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 50 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أرسنال الذي لعب أربع مباريات أقل، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة الـ 45 في المركز السابع.

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