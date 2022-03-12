إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي سيكون مهما لسببين.. وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة

شدد إيهاب جلال مدرب بيراميدز على أهمية مباراة الصفاقسي في حسم التأهل إلى الدور الثاني من الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز مع الصفاقسي غدا الأخد على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جلال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الصفاقسي ستحدد بصورة نهائية تأهل الفريق إلى دور ربع النهائي، بجانب كونها مهمة للفريق المنافس الذي يحتاج إلى الفوز من أجل حصد 3 نقاط هامة في مشوار البطولة".

وتابع "بيراميدز يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس من أجل هدفين، أولهم حسم بطاقة بصورة رسمية للدور المقبل والثاني هو الخروح من دوامة الخسارة الأخيرة في الدوري والعودة سريعا لسلسلة الانتصارات المحلية والقارية".

وأضاف "الفريق لم يكن يستحق الخسارة أمام الاهلي في الدوري وقدم مواجهة غاية في القوة وخسر ببعض الأخطاء التي يعمل الجهاز الفني على علاجها مستقبل".

واكمل "جميع اللاعبين جاهزين وقادرين على المشاركة في المباراة بما فيهم فخر الدين بن يوسف الذي سيشارك لعدد لا أعرفه بعد من الدقائق".

وأوضح "بيراميدز هدفه اللعب على جميع البطولات التي يشارك فيها ويطمع في التعويض بعد خسارته الأولى هذا الموسم، والفريق يأخذ كل لقاء بشكل منفصل ويسعى للفوز بكل المواجهات وفي نهاية الموسم سيتم تقييم وضع الفريق في جميع البطولات متمنيا أن يحقق النادي أهدافه ويحصد بطولة في الموسم الحالي".

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية محققا العلامة الكاملة بالحصول على 9 نقاط بعد فوزه في الثلاث مباريات الأولى وبفارق ثلاث نقاط عن أهلي طرابلس صاحب المركز الثاني.