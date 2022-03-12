السعيد: نعرف جيدا قوة الصفاقسي أمام جمهوره.. وهدفنا المنافسة في كل البطولات

السبت، 12 مارس 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز ضد الإسماعيلي

شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز على أن فريقه وجميع اللاعبين على أتم استعداد لخوض مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس خاصة وأنها أمام فريق كبير ويخوض المواجهة بملعبه ووسط جماهيره.

ويلعب بيراميدز ضد الصفاقسي في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الصفاقسي يسعى لتعويض خسارته الماضية في آخر الجولات بالقاهرة، موضحا أن الفريق جاهز تماما لتلك المواجهة الهامة ويسعى للفوز من أجل تأكيد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة على التوالي ومن ثم مواصلة المشوار حتى النهائي والتتويج باللقب القاري.

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وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفريق هدفه واضح هذا الموسم وهو المنافسة على كل البطولات وبالتالي من الضروري نسيان ما حدث مؤخرا والتركيز على الوضع الحالي وضرورة الفوز والتعويض واستكمال الموسم القوي محليا وقاريا وتأكيد التأهل للدور ربع النهائي، والمنافسة على اللقب.

وأتم تصريحاته أنه قرر اعتزال اللعب الدولي عن قناعة بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، ولكنه يتمنى في ذات الوقت كل التوفيق للاعبي المنتخب وجهازهم الفني في الفوز على السنغال وحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

ويأتي الصفاقسي في المركز الثالث بـ3 نقاط.

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