رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له

السبت، 12 مارس 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

يرى الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو قدم أفضل أداء له مع مانشستر يونايتد منذ وصوله لتدريب الشياطين.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا صعبا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهم جميعا رونالدو ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنام عند 45 نقطة في المركز السابع.

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وقال رالف رانجنيك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "أظهرنا رد الفعل الذي كان من المقرر أن نظهره بعد الشوط الثاني السيئ في ملعب الاتحاد. استحق الفريق الفوز.

وأضاف عن رنالدو "اليوم كان أفضل أداء له، على الأقل منذ وصولي. لقد كان جيدا في التدريبات يوم الخميس ولهذا قررت البدء به. أداء رائع له ومن بقية الفريق".

وتابع "رونالدو كان رائعا. لم تكن الأهداف الثلاثة فقط اليوم، بل كان أيضا جزءا من الفريق عندما امتلك توتنام الكرة".

وواصل "لم أتوقع منه أن يسجل ثلاثة أهداف لكني توقعت أن يسجل. لهذا السبب قررت أن أشركه في المباراة. تحدثت إليه قبل التدريب يوم الجمعة وقال إن عضلة الفخذ كانت جيدة بما يكفي للعب".

واستكمل "اعتقدت أننا كنا جيدين حقًا في الشوط الأول. لقد سمحنا لهم فقط بلحظات عندما وصلوا إلى منطقة الجزاء بسهولة بالغة. بدون برونو فرنانديز وسكوت ماكتوميناي لم يكن الأمر سهلا. كان علينا أن نفوز اليوم من أجل البقاء في المنافسة على المركز الرابع. كما أنه سيعطينا دفعة كبيرة لمباراة يوم الثلاثاء".

وأتم "ربما كان أفضل أداء لنا مع الأخذ في الاعتبار جودة المنافسين. كان ذلك ضروريا، كان علينا الفوز بالمباراة وسيمنحنا ذلك دفعة للمباراة القادمة".

الفوز هو الـ400 لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

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