بوجبا: رونالدو لم يكن أبدا مشكلة.. لدينا أفضل مهاجم في التاريخ

يرى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أن زميله في الفريق لم يكن أبدا مشكلة مشيرا إلى أنه المهاجم الأفضل في التاريخ.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا صعبا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنام عند 45 نقطة في المركز السابع.

وقال بول بوجبا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "رونالدو كان رائعا، أعتقد أن كل ما كنا نحتاجه هو رد الفعل. سجلنا أهدافا جميلة. حتى عندما استقبلنا هدفا عدنا وسجلنا مرة أخرى، العقلية كانت حاضرة مرة أخرى اليوم".

وأضاف "الكل يعرف كريستيانو، ليست هناك حاجة للحديث عنه. لم يلعب في المباراة الماضية لكنه عاد وسجل ثلاثة أهداف. الجميع سعداء".

وتابع "يمكنك سماع المشجعين، كانوا يدفعوننا ويشعرون بذلك. أعتقد أن اليوم كان الأداء جيدا للغاية كفريق ورد فعل جيد للغاية بعد مباراة سيتي".

وواصل " في الشوط الثاني أعطيناهم بعض الثقة، ولهذا السبب سجلوا الهدف ولكننا حصلنا على ركنية وسجلنا هدف الفوز".

واستكمل "إنها دفعة للأمام احتجناها لننطلق مرة أخرى. نريد التواجد في أول أربعة مراكز وتوتنام من الخصوم الذين يبحثون عن ذلك أيضا".

وأتم "لقد آذيناهم في الأوقات المناسبة ورونالدو فعل أفضل ما يفعله، لم يكن مشكلة من قبل، لديك أفضل مهاجم في التاريخ في فريقنا، لا يمكن أن يكون مشكلة. اليوم كان أداءه وكل الفريق رائعا للغاية".

الفوز هو الـ400 لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج.