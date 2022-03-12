بوجبا: رونالدو لم يكن أبدا مشكلة.. لدينا أفضل مهاجم في التاريخ

السبت، 12 مارس 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

يرى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أن زميله في الفريق لم يكن أبدا مشكلة مشيرا إلى أنه المهاجم الأفضل في التاريخ.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا صعبا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنام عند 45 نقطة في المركز السابع.

أخبار متعلقة
رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام ثلاثة أهداف ملغية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت

وقال بول بوجبا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "رونالدو كان رائعا، أعتقد أن كل ما كنا نحتاجه هو رد الفعل. سجلنا أهدافا جميلة. حتى عندما استقبلنا هدفا عدنا وسجلنا مرة أخرى، العقلية كانت حاضرة مرة أخرى اليوم".

وأضاف "الكل يعرف كريستيانو، ليست هناك حاجة للحديث عنه. لم يلعب في المباراة الماضية لكنه عاد وسجل ثلاثة أهداف. الجميع سعداء".

وتابع "يمكنك سماع المشجعين، كانوا يدفعوننا ويشعرون بذلك. أعتقد أن اليوم كان الأداء جيدا للغاية كفريق ورد فعل جيد للغاية بعد مباراة سيتي".

وواصل " في الشوط الثاني أعطيناهم بعض الثقة، ولهذا السبب سجلوا الهدف ولكننا حصلنا على ركنية وسجلنا هدف الفوز".

واستكمل "إنها دفعة للأمام احتجناها لننطلق مرة أخرى. نريد التواجد في أول أربعة مراكز وتوتنام من الخصوم الذين يبحثون عن ذلك أيضا".

وأتم "لقد آذيناهم في الأوقات المناسبة ورونالدو فعل أفضل ما يفعله، لم يكن مشكلة من قبل، لديك أفضل مهاجم في التاريخ في فريقنا، لا يمكن أن يكون مشكلة. اليوم كان أداءه وكل الفريق رائعا للغاية".

الفوز هو الـ400 لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج.

بول بوجبا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (2) توتنام.. هاتريك رونالدو لأول مرة منذ 2019.. إريكسن يصنع في الدوري الإنجليزي بفوز برينتفورد على بيرنلي هيونداي تعلق عقد رعايتها لـ تشيلسي رانجنيك يوضح سبب غياب برونو ومشاركة دي خيا.. وعودة رونالدو وراشفورد تشكيل الدوري الإنجليزي - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. وثلاثية كونتي حاضرة مع توتنام صلاح يبتعد بالصدارة في يوم تاريخي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
أخر الأخبار
رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر 11 دقيقة | رياضات أخرى
بوجبا: رونالدو لم يكن أبدا مشكلة.. لدينا أفضل مهاجم في التاريخ 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
ثلاثة أهداف ملغية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم ساعة | الدوري الألماني
الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت ساعة | الدوري المصري
يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا ساعة | الدوري الإيطالي
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو