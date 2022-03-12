رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام

حقق مانشستر يونايتد انتصارا صعبا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف لـ مانشستر يونايتد، وسجل هاري كين وهاري ماجواير بالخطأ في مرماه لـ توتنام.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 50 في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنام عند 45 نقطة في المركز السابع.

التشكيل

عاد كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد للتشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد.

وغاب برونو فيرنانديز بسبب المرض.

على الجانب الآخر، تواجد سيرجيو ريجيلون أساسيا على حساب ريان سيسينيون المصاب.

أحداث المباراة

بعد 11 دقيقة هادئة، تدخل كريستيانو رونالدو على طريقته الخاصة ليسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد من تسديدة بعيدة المدى.

4 دقائق بعد ذلك، وسدد بول بوجبا بجوار القائم الأيمن.

رد بعدها هويبيرج بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها دي خيا.

وسجل بن ديفيز هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد تمريرة من سون هيونج مين.

ولعب أليكس تيليس عرضية في الدقيقة 22 لعبها رونالدو برأسه بجوار القائم.

وأنقذ ديوجو دالوت هدف التعادل في الدقيقة 25 من أمام خط المرمى بعد عرضية من سون وتمهيد من روميرو ورأسية من داير.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ توتنام بعد لمسة يد على أليكس تيليس سجلها هاري كين بنجاح.

الهدف هو الهدف رقم 177 لـ هاري كين ليعادل رقم فرانك لامبارد كخامس الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

ووصل رصيد كين لـ 94 هدفا خارج ملعبه في البريميرليج ليعادل رقم واين روني الهداف التاريخي خارج الأرض.

3 دقائق بعدها وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم لـ مانشستر يونايتد بعد عرضية من جادون سانشو حولها بنجاح إلى الشباك وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

الهدف هو الهدف رقم 806 لـ رونالدو مع الأندية والمنتخب البرتغالي ليتخطى رقم جوزيف بيكان صاحب الـ805 هدف.

وأصبح كريستيانو رونالدو رابع الهدافين لمانشستر يونايتد في البريميرليج برصيد 96 هدفا خلف بول سكولز وريان جيجز وواين روني.

أولى فرص الشوط الثاني جاءت في الدقيقة 60 بعد عرضية من ديان كولوسيفسكي وتسديدة أرضية من سون بجوار القائم.

رد مانشستر يونايتد بتمريرة من سانشو في الدقيقة 66 إلى رونالدو الذي سدد بقوة وتصدى لوريس.

تدخل رالف رانجنيك بدخول إيلانجا في مكان ماركوس راشفورد في الدقيقة 68.

4 دقائق بعد ذلك، وسجل هاري ماجواير بالخطأ في مرماه بعد عرضية من سيرجيو ريجيلون.

وتوغل كريستيانو رونالدو ليسدد من الناحية اليسرى مع الدقيقة 75 ليتصدى لوريس مجددا.

كونتي أجرى تغييره الأول بدخول لوكاس مورا في مكان ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 78.

رانجنيك أقحم إديسنون كافاني بعدها في مكان نيمانيا ماتيتش في الدقيقة 80.

وعاد كريستيانو رونالدو ليسجل الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية من أليكس تيليس مع الدقيقة 81.

الهاتريك هو الثاني له مع مانشستر يونايتد بعد ثلاثية نيوكاسل في 12 يناير 2008 ورقم 59 في مسيرته.

وأصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل هاتريك في البريميرليج بعمر 37 عاما و35 يوما بعد تيدي شيرنجهام بعمر 37 عاما و146 يوما.

تدخل كونتي بعدها بدخول ستيفن بيرجواين وهاري وينكس في مكان بن ديفيز ورودريجو بينتانكور.

وكاد مانشستر يونايتد أن يضيف الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من كافاني إلى سانشو الذي لم ينجح في التسديد بالشكل الصحيح لتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر.

الفوز هو الـ400 لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج.