سيراميكا كليوباترا يقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر
السبت، 12 مارس 2022 - 20:14
كتب : FilGoal
ودع الاتحاد السكندري كأس مصر لموسم 2021/2022 بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يودع فيها الاتحاد السكندري دور الـ32 لكأس مصر منذ موسم 2013/2014 بالخسارة بركلات الترجيح أمام إنبي.
تقدم سيراميكا كليوباترا بهدف سجله شريف دابو في الدقيقة 32، ثم تعادل الاتحاد في الدقيقة 38 عن طريق كريم الديب.
قبل أن يسجل مصعب البطاط هدف فوز سيراميكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وتأهل لدور الـ16 حتى الآن كل من إنبي والجونة وكفر الشيخ والمقاولون العرب.
ومن المنتظر أن تقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 لكأس مصر، وذلك بعد نهاية جميع مباريات دور الـ32 من البطولة.
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