بترو أتلتيكو يضرب ساجرادا بثلاثية ويتأهل رفقة الوداد.. والزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا

ودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي من دور المجموعات بعدما فاز فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على مواطنه ساجرادا إسبرانسا بثلاثية دون رد.

وفاز بترو أتلتيكو على ساجرادا في الجولة الرابعة لدور المجموعات ليرفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي بعده الوداد المغربي في المركز الثاني بـ9 نقاط.

ليخرج الزمالك بشكل رسمي من البطولة بعدما حصد نقطتين فقط من أول 4 جولات، ويرافقه ساجرادا الذي يحتل المركز الرابع بنقطة.

ولم ينتظر بترو أتلتيكو سوى 16 ثانية من انطلاق المباراة ليسجل الهدف الأول عن طريق القائد تياجو أزولاو.

وأضاف أزولاو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43 بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس، ليؤكد تأهل بترو أتلتيكو.

قبل أن يسجل إريكو كاسترو هدف بترو أتلتيكو الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

وكان الزمالك خسر أمس الجمعة أمام الوداد في استاد القاهرة بهدف دون رد.

وبدأ الزمالك دور المجموعات بالتعادل مع بترو أتلتيكو في القاهرة 2-2، ثم التعادل سلبيا مع ساجرادا في أنجولا.

قبل أن يخسر من الوداد 3-1 في المغرب، ثم يخسر مرة أخرى أمام الفريق المغربي في القاهرة.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد بترو أتلتيكو في أنجولا، بينما يلتقي ساجرادا ضد الوداد المغربي. ويختتم الأبيض مبارياته في المجموعة بمواجهة ساجرادا في القاهرة.