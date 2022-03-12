لأول مرة منذ 2019.. إريكسن يصنع في الدوري الإنجليزي بفوز برينتفورد على بيرنلي

السبت، 12 مارس 2022 - 19:21

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن

تغلب برينتفورد على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة استمرار مشاركة صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي عاد لممارسة كرة القدم مع النادي الإنجليزي.

وكاد إريكسن أن يسجل في الدقيقة 16 بعد تمريرة تلقاها على حدود المنطقة ليسدد ولكن نجح الحارس نيك بوب في التصدي.

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وفي الدقيقة 85 صنع إريكسن هدف التقدم بعرضية رائعة تلقاها إيفان توني وسجل في الشباك.

أخيرا في الدقيقة 92 تحصل إيفان توني على ركلة جزاء أسفرت عن طرد ناثان كولينز، وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 94.

بذلك يرفع برينتفورد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وصنع إريكسن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ ديسمبر 2019، تحديدا بقميص توتنام، وكان هدف الفوز الذي سجله البلجيكي يان فيرتونخن في شباك وولفرهامبتون.

وكان إريكسن قد سقط إثر أزمة قلبية في يونيو 2021 خلال كأس الأمم الأوروبية، ليتوقف عن ممارسة الكرة حتى فبراير الماضي.

كريستيان إريكسن برينتفورد
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