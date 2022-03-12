هيونداي تعلق عقد رعايتها لـ تشيلسي

السبت، 12 مارس 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

قميص تشيلسي

أعلنت شركة هيونداي راعي نادي تشيلسي تعليق عقد رعايتها للفريق بعد العقوبات التي فرضتها حكومة بريطانيا على رومان أبراموفيتش مالك النادي.

وكانت الحكومة البريطانية قد جمدت جميع أموال أبراموفيتش داخل بلادها ومن ضمنها حسابات نادي تشيلسي كجزء من الرد على هجوم روسيا على أوكرانيا.

وجاء بيان الشركة الجنوب كورية كالآتي: "أصبحت هيونداي واحدة من أكبر الشركات في كرة القدم خلال السنوات الماضية، والشركة تدعو الرياضى لتكون جزء من عمل الخير".

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وتابع "ومن خلال شراكتنا مع تشيلسي، نحن داعمون فخورون بالمشجعين واللاعبين وكرة القدم الشعبية ومع ذلك في ظل الظروف الحالية اتخذنا قرارا بتعليق أنشطة التسويق والتواصل مع النادي حتى إشعار آخر".

وترعى شركة هيونداي نادي تشيلسي منذ عام 2018.

وتعد هيونداي كثاني الشركات التي تعلق رعايتها مع تشيلسي عقب شركة "3" التي علقت الشراكة مع النادي منذ أيام قليلة، وتظل شركة نايكي هي الوحيدة الملتزمة بالتعاقد مع النادي حتى الآن.

وكانت التقارير الأخيرة قد أشارت إلى موافقة رومان أبراموفيت على بيع النادي مما يعني عدم حصوله على أي مقابل وفقا للعقوبات التي فرضت مؤخرا من قبل الحكومة البريطانية.

تشيلسي هيونداي رومان أبراموفيتش
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