صلاح يبتعد بالصدارة في يوم تاريخي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

السبت، 12 مارس 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح

ابتعد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام برايتون في ملعب أميكس ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

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محمد صلاح - ليفربول - 20 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 12 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 11 أهداف

هاري كين - توتنام - 10 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 9 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 9 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 9 أهداف

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 9 أهداف

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