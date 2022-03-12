دوري أبطال إفريقيا - بدران وبن رمضان.. الترجي يقترب من التأهل بالفوز على النجم الساحلي

السبت، 12 مارس 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب الترجي

تغلب الترجي التونسي على مضيفه ومواطنه النجم الساحلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في المباراة التي أدارها الحكم المصري محمد معروف.

وحاول الترجي بركنية في الدقيقة 11 وصلت إلى عبد القادر بدران ولكن مرت رأسيته فوق العارضة، في مباراة توقفت عدة مرات بسبب كثرة المخالفات.

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استمر الترجي في تشكيل الخطورة من اليسار عن طريق محمد علي بن رمضان، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 66 سجل عبد القادر بدران أول أهداف الترجي.

وأضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل جوانينج جالاكسي البوتسواني هذه المجموعة بنقطة وحيدة.

الترجي النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا
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