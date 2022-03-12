محمد صلاح يسجل ويغادر بسبب ألم قدمه في انتصار ليفربول على برايتون بثنائية

السبت، 12 مارس 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح

فاز ليفربول على مضيفه برايتون بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز هدف الضيوف الأول في الدقيقة 19 بضربة رأس إثر تمريرة بينية من المدافع جويل ماتيب.

قبل أن يعزز محمد صلاح النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
بمشاركة كهربا كبديل.. هاتاي يفوز ويشدد الخناق على تريزيجيه وكوكا بعد وداع الكأس.. فاركو يوجه الشكر لـ مجدي عبد العاطي إقصاء أبراموفيتش من إدارة تشيلسي

واصطدمت قدم محمد صلاح اليسرى بمدافع من برايتون في الدقيقة 56 أثناء محاولة على مرمى منافسه، ويبدو أنها سببت له بعض الألم.

وسقط قائد مصر في الملعب مباشرة بعد تسجيله لركلة الجزاء وفي الدقيقة 65 خرج من الملعب سيرا إثر شعوره بألم في قدمه وشارك ديوجو جوتا بدلا منه.

ورفع صلاح رصيده إلى 20 هدفا معززا تصدره لترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري.

ورفع ليفربول وصيف ترتيب الدوري رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي متصدر إلى 3 نقاط.

ولليفربول لقاء مؤجل في البطولة.

بينما يحتل برايتون المركز 13 ورصيده 33 نقطة.

وهيمن رفاق صلاح على المباراة منذ بدايتها في ملعب أميكس محققين الفوز التاسع على التوالي في الدوري.

وثنائية الفريق ضد برايتون جعلته يصل إلى 2000 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحالي ليصبح ثاني الأندية وصولا لهذا الرقم على الأقل بعد مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في لقاء مرتقب يوم الأربعاء لحساب الدوري قبل أن يحل ضيفا على نوتنجام فورست يوم 20 مارس في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف برايتون فريق توتنام يوم الأربعاء.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له بوجبا: رونالدو لم يكن أبدا مشكلة.. لدينا أفضل مهاجم في التاريخ رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (2) توتنام.. هاتريك رونالدو لأول مرة منذ 2019.. إريكسن يصنع في الدوري الإنجليزي بفوز برينتفورد على بيرنلي هيونداي تعلق عقد رعايتها لـ تشيلسي رانجنيك يوضح سبب غياب برونو ومشاركة دي خيا.. وعودة رونالدو وراشفورد تشكيل الدوري الإنجليزي - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. وثلاثية كونتي حاضرة مع توتنام
أخر الأخبار
رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر 12 دقيقة | رياضات أخرى
بوجبا: رونالدو لم يكن أبدا مشكلة.. لدينا أفضل مهاجم في التاريخ 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يحكم بأحكامه.. الهداف التاريخي لكرة القدم ينصر مانشستر يونايتد على توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
ثلاثة أهداف ملغية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هوفنهايم ساعة | الدوري الألماني
الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت ساعة | الدوري المصري
يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا ساعة | الدوري الإيطالي
الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو