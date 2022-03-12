محمد صلاح يسجل ويغادر بسبب ألم قدمه في انتصار ليفربول على برايتون بثنائية

فاز ليفربول على مضيفه برايتون بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز هدف الضيوف الأول في الدقيقة 19 بضربة رأس إثر تمريرة بينية من المدافع جويل ماتيب.

قبل أن يعزز محمد صلاح النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

واصطدمت قدم محمد صلاح اليسرى بمدافع من برايتون في الدقيقة 56 أثناء محاولة على مرمى منافسه، ويبدو أنها سببت له بعض الألم.

وسقط قائد مصر في الملعب مباشرة بعد تسجيله لركلة الجزاء وفي الدقيقة 65 خرج من الملعب سيرا إثر شعوره بألم في قدمه وشارك ديوجو جوتا بدلا منه.

ورفع صلاح رصيده إلى 20 هدفا معززا تصدره لترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري.

ورفع ليفربول وصيف ترتيب الدوري رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي متصدر إلى 3 نقاط.

ولليفربول لقاء مؤجل في البطولة.

بينما يحتل برايتون المركز 13 ورصيده 33 نقطة.

وهيمن رفاق صلاح على المباراة منذ بدايتها في ملعب أميكس محققين الفوز التاسع على التوالي في الدوري.

وثنائية الفريق ضد برايتون جعلته يصل إلى 2000 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحالي ليصبح ثاني الأندية وصولا لهذا الرقم على الأقل بعد مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في لقاء مرتقب يوم الأربعاء لحساب الدوري قبل أن يحل ضيفا على نوتنجام فورست يوم 20 مارس في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف برايتون فريق توتنام يوم الأربعاء.