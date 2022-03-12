انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1) (0) الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز والأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 83: عرضية من معلول لحسام حسن الغير مراقب تماما ورأسية ضعيفة بعيدة عن المرمى.

ق 81: تسديدة قوية من أفشة لكن في منتصف المرمى

ق 76: تصويبة قوية من أحمد حمدي عبد القادر تمر بعيدة عن المرمى.

ق 75: التغيير الأخير للأهلي بنزول حسام حسن بدلا من ديانج

ق 73: الشناوي يتصدى لانفراد بافول شافرانكو.

ق 68: لاكاي يسدد كرة تمر أعلى العارضة.

ق 62: أجرى موسيماني تغييرين بنزول أحمد حمدي عبد القادر وأيمن أشرف بدلا من محمد عبد المنعم وبيرسي تاو.

ق 56: تمريرة خاطئة من السولية في نصف ملعب الأهلي يستغلها لاكاي ويطلق تسديدة أعلى عارضة الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: أفشة يتسلم بينية قوية ويسدد كرة عقب التوغل داخل المنطقة لكن بعيدة عن القائم الأيمن.

ق 38: خروج كريم فؤاد بسبب الإصابة ومشاركة طاهر محمد طاهر

ق 36: سلسلة من التمريرات للأهلي.. تنتهي بتسديدة من علي معلول أعلى العارضة.

ق 27: عرضية من لاكاي وشالويلي يسدد كرة أعلى العارضة.

ق 23: هدف أول لأصحاب الأرض.. ركنية تصل إلى شالويلي الذي هرب من الرقابة وسجل في شباك الشناوي.

ق 22: تسديدة قوية من مفالا ترتطم برأس ياسر إبراهيم ثم العارضة وتخرج لركنية.

ق 20: أول فرصة للأهلي.. تسديدة ضعيفة من بيرسي تاو من على حدود منطقة الجزاء تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 16: عرضية من الجهة اليسرى، وتسديدة على الطائر من هاشيم دومينجو ضعيفة تمر بجوار القائم.

ق 8: تسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء في يد الشناوي.

ق 4: التحام هوائي قوي بين عمرو السولية ولاعب صنداونز وسقوطه أرضا.. اللعب يكتمل ومحمد عبد المنعم يلمس الكرة بيده لإيقاف اللعب ويتحصل على إنذار.

بداية اللقاء