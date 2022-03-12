انتهت دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1) (0) الأهلي

السبت، 12 مارس 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

حسام حسن - الأهلي × صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز والأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.

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انتهت

ق 83: عرضية من معلول لحسام حسن الغير مراقب تماما ورأسية ضعيفة بعيدة عن المرمى.

ق 81: تسديدة قوية من أفشة لكن في منتصف المرمى

ق 76: تصويبة قوية من أحمد حمدي عبد القادر تمر بعيدة عن المرمى.

ق 75: التغيير الأخير للأهلي بنزول حسام حسن بدلا من ديانج

ق 73: الشناوي يتصدى لانفراد بافول شافرانكو.

ق 68: لاكاي يسدد كرة تمر أعلى العارضة.

ق 62: أجرى موسيماني تغييرين بنزول أحمد حمدي عبد القادر وأيمن أشرف بدلا من محمد عبد المنعم وبيرسي تاو.

ق 56: تمريرة خاطئة من السولية في نصف ملعب الأهلي يستغلها لاكاي ويطلق تسديدة أعلى عارضة الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: أفشة يتسلم بينية قوية ويسدد كرة عقب التوغل داخل المنطقة لكن بعيدة عن القائم الأيمن.

ق 38: خروج كريم فؤاد بسبب الإصابة ومشاركة طاهر محمد طاهر

ق 36: سلسلة من التمريرات للأهلي.. تنتهي بتسديدة من علي معلول أعلى العارضة.

ق 27: عرضية من لاكاي وشالويلي يسدد كرة أعلى العارضة.

ق 23: هدف أول لأصحاب الأرض.. ركنية تصل إلى شالويلي الذي هرب من الرقابة وسجل في شباك الشناوي.

ق 22: تسديدة قوية من مفالا ترتطم برأس ياسر إبراهيم ثم العارضة وتخرج لركنية.

ق 20: أول فرصة للأهلي.. تسديدة ضعيفة من بيرسي تاو من على حدود منطقة الجزاء تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 16: عرضية من الجهة اليسرى، وتسديدة على الطائر من هاشيم دومينجو ضعيفة تمر بجوار القائم.

ق 8: تسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء في يد الشناوي.

ق 4: التحام هوائي قوي بين عمرو السولية ولاعب صنداونز وسقوطه أرضا.. اللعب يكتمل ومحمد عبد المنعم يلمس الكرة بيده لإيقاف اللعب ويتحصل على إنذار.

بداية اللقاء

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