إقصاء أبراموفيتش من إدارة تشيلسي

السبت، 12 مارس 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

أبراموفيتش

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إقصاء رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من إدارة الفريق على خلفية قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول النادي.

وأفادت الرابطة في بيانها أن القرار لن يمنع النادي اللندني من التدرب وخوض مباريات في بطولات مختلفة.

تشيلسي يعيش أزمة بعد تجميد أرصدته وقالت تقارير إن لاعبي الفريق يفكرون في الرحيل، وقبل أيام أعلن أبراموفيتش عرض النادي للبيع.

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وذلك بعد قرار إنجلترا بسبب قرب العلاقة بين أبراموفيتش ومواطنه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الذي بدأ غزو أوكرانيا منذ أيام.

وكان أبراموفيتش (55 عاما) اشترى تشيلسي في يوليو 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني ليبدأ النادي مرحلة جديدة بعد انتعاش خزينته.

وفي آخر 19 عاما توج النادي بـ21 لقبا منها اثنتين في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي أبراموفيتش
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