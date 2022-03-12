فيرديناند: هل يريد محمد صلاح أن يصبح أيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟

"يبدو الأمر وكأنه رحيل" هكذا وصف ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر. (طالع التفاصيل)

وقال ريو فيرديناند عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "نحن هنا، الأمر واضح، الأمر يبدو أن محمد صلاح يقول أنا هنا وهذا ما أتوقعه وأنا بين أفضل اللاعبين في الدوري وأوروبا، وليفربول يقول إن ذلك هيكلنا المالي وهل ستوافق على ذلك أم لا؟".

وأضاف "هل يريد أن يكون نجما محبوبا، وأيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟".

وأتم "يبدو الأمر وكأنه رحيل أو ليفربول يغير هيكلهم".

"Does he want to be an absolute idol, an icon at Liverpool forever, or is it about money?" "It feels like a departure or Liverpool change their structure." ✍️💰 @rioferdy5, @petercrouch and Steve McManaman discuss Mo Salah's future at Liverpool as new deal talks continue... pic.twitter.com/g09ndmMRmb — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2022

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.