فيرديناند: هل يريد محمد صلاح أن يصبح أيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟

السبت، 12 مارس 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ليدز

"يبدو الأمر وكأنه رحيل" هكذا وصف ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر. (طالع التفاصيل)

وقال ريو فيرديناند عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "نحن هنا، الأمر واضح، الأمر يبدو أن محمد صلاح يقول أنا هنا وهذا ما أتوقعه وأنا بين أفضل اللاعبين في الدوري وأوروبا، وليفربول يقول إن ذلك هيكلنا المالي وهل ستوافق على ذلك أم لا؟".

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وأضاف "هل يريد أن يكون نجما محبوبا، وأيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟".

وأتم "يبدو الأمر وكأنه رحيل أو ليفربول يغير هيكلهم".

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

محمد صلاح ليفربول ريو فيرديناند
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