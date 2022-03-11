رومانو: صلاح ووكيله يرفضان التجديد مع ليفربول.. المفاوضات متوقفة

الجمعة، 11 مارس 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

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ويأتي ذلك بعد حديث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الوضع الحالي لمسألة تجديد عقد النجم المصري، والذي سينتهي في يونيو 2023.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي صباح اليوم: "يتوقع صلاح أن يكون هذا النادي طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري".

وأضاف "ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول رامي عباس
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