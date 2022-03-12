انتهت في دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)(2) الترجي

السبت، 12 مارس 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

محمد مثناني - النجم الساحلي

تابع مباشرة مباراة النجم الساحلي التونسي ضد ضيفه ومواطنه الترجي اليوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط مقابل 3 للنجم الثالث.

ويتصدر شباب بلوزداد ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بينما يتذيلها جواننج جالاكسي برصيد نقطة.

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ق77: محمد علي بن رمضان يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية

ق66: عبد القادر بدران يسجل الهدف الأول للترجي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: بطاقة صفراء ثانية للترجي

ق17: أفضلية للترجي الذي يحاول من اليسار عن طريق بن رمضان

ق14: المباراة تتوقف كثيرا بسبب كثرة المخالفات

ق11: ضربة رأس قوية لبدران لكن الكرة تمر فوق عارضة النجم

ق10: ركلة ركنية للترجي

ق10: لا محاولات حتى الآن وكل فريق ارتكب خطأين

ق5: ضغط مبكر لفريق النجم الساحلي صاحب الأرض

ق1: المباراة يديرها الحكم الدولي المصري محمد معروف

بداية المباراة

النجم الساحلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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