انتهت في دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)(2) الترجي

تابع مباشرة مباراة النجم الساحلي التونسي ضد ضيفه ومواطنه الترجي اليوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط مقابل 3 للنجم الثالث.

ويتصدر شباب بلوزداد ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بينما يتذيلها جواننج جالاكسي برصيد نقطة.

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ق77: محمد علي بن رمضان يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية

ق66: عبد القادر بدران يسجل الهدف الأول للترجي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: بطاقة صفراء ثانية للترجي

ق17: أفضلية للترجي الذي يحاول من اليسار عن طريق بن رمضان

ق14: المباراة تتوقف كثيرا بسبب كثرة المخالفات

ق11: ضربة رأس قوية لبدران لكن الكرة تمر فوق عارضة النجم

ق10: ركلة ركنية للترجي

ق10: لا محاولات حتى الآن وكل فريق ارتكب خطأين

ق5: ضغط مبكر لفريق النجم الساحلي صاحب الأرض

ق1: المباراة يديرها الحكم الدولي المصري محمد معروف

بداية المباراة