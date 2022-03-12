انتهت في دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)(2) الترجي
السبت، 12 مارس 2022 - 14:46
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة النجم الساحلي التونسي ضد ضيفه ومواطنه الترجي اليوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الترجي وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط مقابل 3 للنجم الثالث.
ويتصدر شباب بلوزداد ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بينما يتذيلها جواننج جالاكسي برصيد نقطة.
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ق77: محمد علي بن رمضان يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية
ق66: عبد القادر بدران يسجل الهدف الأول للترجي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36: بطاقة صفراء ثانية للترجي
ق17: أفضلية للترجي الذي يحاول من اليسار عن طريق بن رمضان
ق14: المباراة تتوقف كثيرا بسبب كثرة المخالفات
ق11: ضربة رأس قوية لبدران لكن الكرة تمر فوق عارضة النجم
ق10: ركلة ركنية للترجي
ق10: لا محاولات حتى الآن وكل فريق ارتكب خطأين
ق5: ضغط مبكر لفريق النجم الساحلي صاحب الأرض
ق1: المباراة يديرها الحكم الدولي المصري محمد معروف
بداية المباراة