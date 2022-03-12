انتهت في إنجلترا - برايتون (0)(2) ليفربول

السبت، 12 مارس 2022 - 14:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح

تابع مباشرة مباراة برايتون وليفربول اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق65: خروج محمد صلاح بعد شعوره بألم في قدمه اليسرى

ق61: محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19: لويس دياز يسجل الهدف الأول لليفربول

بداية المباراة

برايتون ليفربول الدوري الإنجليزي
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