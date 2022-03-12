تشكيل صنداونز - مويني في حراسة المرمى.. وشالويلي يقود الهجوم ضد الأهلي

السبت، 12 مارس 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبو صنداونز بالهدف في مرمى الأهلي

يواصل كينيدي مويني حراسة مرمى صنداونز في مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويعوض مويني الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو الغائب للإصابة.

ويقود بيتر شالويلي هجوم الفريق الأصفر والأزرق.

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تشكيل صنداونز

حراسة المرمى: كينيدي مويني

الدفاع: ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو

الوسط: ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو

الهجوم: بيتر شالوليلي

May be an image of 1 person and text that says 'STARTING XI IDEM WNS LAME LODI 1. MWEENE 7. LAKAY 6. B. ONYANGO 28. DE REUCK 34. MVALA 15. JALI (C) 25. MUDAU 27. MORENA 23. DOMINGO 18. ZWANE 38. SHALULILE L OTHO HYUNDAI SUBS. PIETERSE KUTUMELA KEKANA KAPINGA maBoe MODIBA ŠAFRANKO I MOKOENA RALANI UwDOW NS MEI 10'

وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.

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