تشكيل صنداونز - مويني في حراسة المرمى.. وشالويلي يقود الهجوم ضد الأهلي
السبت، 12 مارس 2022 - 14:06
كتب : FilGoal
يواصل كينيدي مويني حراسة مرمى صنداونز في مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ويعوض مويني الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو الغائب للإصابة.
ويقود بيتر شالويلي هجوم الفريق الأصفر والأزرق.
تشكيل صنداونز
حراسة المرمى: كينيدي مويني
الدفاع: ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو
الوسط: ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو
الهجوم: بيتر شالوليلي
وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.
ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.
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