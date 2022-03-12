مرتضى منصور يوضح حقيقة إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إصداره لعقوبات جديدة على لاعبي الفريق وبالأخص محمود علاء.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن رئيس الزمالك سلسلة من العقوبات عقب خسارة الفريق من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ونفى رئيس نادي الزمالك ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق لنهاية الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أمس تغريم المدافع 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.

وجاء قرارات رئيس الزمالك كالآتي:

عدم التجديد لكل من: أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

توقيع غرامة مالية على محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.

إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

الاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.













































































































































وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.