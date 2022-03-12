دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يشكو صنداونز بعد تأخر وصول حافلته لملعب مباراتهما

وصلت حافلة الأهلي متأخرة إلى ملعب سوكر سيتي لمواجهة صنداونز في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مستضيفه الجنوب إفريقي في الثالثة عصرا اليوم السبت.

وبحسب موقع الأهلي الرسمي "تسبب مسئولو نادي صنداونز الجنوب إفريقي في تعطيل وصول حافلة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صنداونز".

واضطر محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة في جنوب إفريقيا ومعه طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس لإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة للنزول من الحافلات التي تقل البعثة؛ للحديث مع رجال الأمن لفتح الطريق أمام حافلة الأهلي؛ حتى تتمكن من الوصول إلى الاستاد.

وتساءل الجميع عن عدم وجود الأعداد الكافية من رجال الأمن في جنوب إفريقيا لتأمين تحرك بعثة الأهلي من فندق الإقامة إلى الاستاد.

وبعد عدة دقائق استطعت بعثة الأهلي دخول ملعب المباراة ووصل بيتسو موسيماني المدير الفني لأرض الملعب لمعاينتها.

ونشر حساب الأهلي الرسمي، المدير الفني وهو يزيل الحواجز لدخول حافلة الأهلي لملعب المباراة.

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية لمراقب المباراة لإثبات تعطيل حافلة الفريق ومنع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد

وتكدست أعداد غفيرة من جماهير صنداونز في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تعطيل وصول البعثة إلى ملعب المباراة.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد؛ مما تسبب في إرهاق لاعبي الأهلي ومعاناتهم قبل المباراة.

وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.