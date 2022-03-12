دايلي ميل: مانشستر يونايتد يأمل في إعلان مدربه الجديد الشهر المقبل

السبت، 12 مارس 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

يأمل مانشستر يونايتد الإعلان عن مدربه الجديد بنهاية الشهر المقبل (أبريل) على الأقل.

ويقود الألماني رالف رانجينك مهمة تدريب الشياطين الحمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم على أن يتولى منصب المدير الرياضي في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فأن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وإريك تين هاج مدرب أياكس ليسا فقط المرشحين الأبرز لتولي المهمة.

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فينافس الثنائي، الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الحالي إذ ينتظر الشياطين الحمر موقفه من البلوز في ظل الأزمة التي تضرب النادي ماليا بسبب مالكه رومان أبراموفيتش.

وأشار التقرير أن مستقبل بوكيتينو مع باريس سان جيرمان أصبح محل شك بعد توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد من دور الـ 16.

ويظهر أيضا اسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد ضمن القائمة.

ويريد مانشستر يونايتد تعيين مدربه الجديد مبكرا من أجل أن يشارك في عملية اختيار الصفقات الجديدة والمفاوضات ووضع خطة تشكيل الفريق للموسم المقبل.

يذكر أن مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون كان يفضل الإعلان عن مدربه الجديد مبكرا، مثلما حدث مع ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وجمعيهم تم الإعلان عن تعيينهم في شهر مايو.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة من 28 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر يونايتد الأسبوع الجاري أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل خارج أرضه بهدف لكل فريق.

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