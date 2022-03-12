الكورة مع realme - عن هزيمة الزمالك وقرارات مرتضى منصور النارية

خسر الزمالك من الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لتتقلص حظوظه في التأهل لربع النهائي.

عقب المباراة أصدر مرتضى منصور رئيس النادي سلسلة من القرارات النارية.

أحمد عز وأحمد فوزي يتناقشان حول هزيمة الزمالك وقرارات مرتضى منصور عقب اللقاء في أولى حلقات الكورة مع realme عبر FilGoal.com.

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