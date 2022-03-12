الكورة مع realme - عن هزيمة الزمالك وقرارات مرتضى منصور النارية
السبت، 12 مارس 2022 - 11:45
كتب : FilGoal
خسر الزمالك من الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لتتقلص حظوظه في التأهل لربع النهائي.
عقب المباراة أصدر مرتضى منصور رئيس النادي سلسلة من القرارات النارية.
أحمد عز وأحمد فوزي يتناقشان حول هزيمة الزمالك وقرارات مرتضى منصور عقب اللقاء في أولى حلقات الكورة مع realme عبر FilGoal.com.
شاهد الحلقة كاملة من هنــــــــــــــــا:
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