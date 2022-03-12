تقارير: هالاند يقترب من مانشستر سيتي مقابل 120 مليون يورو

السبت، 12 مارس 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - بوروسيا دورتموند

يقترب إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند من معرفة مستقبله في الفترة المقبلة والذي قد يكون في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب صحيفتي "دايلي ميل" و"تايمز" الإنجليزيتين فأن المهاجم النرويجي اختار ارتداء قميص مانشستر سيتي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن اللاعب يتفاوض مع النادي الإنجليزي على الشروط الشخصية.

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وستصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون جنيه إسترليني (يعادل 120 مليون يورو)، رغم أن الشرط الجزائي في تعاقده يصل إلى 63 مليون جنيه إسترليني رفقة بوروسيا دورتموند.

ويتفوق سيتي في الوقت الحالي رغم اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بالحصول على المهاجم البالغ 21 عاما.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد هو المنافس الأهم لسيتي في ضم اللاعب، وأن الملكي سيواصل القتال لضمه.

وسبق أن لعب ألفي هالاند والده مهاجم بوروسيا دورتموند لمدة 3 سنوات في مانشستر سيتي مطلع القرن الحالي.

ويريد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي ضم مهاجم عقب رحيل سيرخيو أجويرو وعدم ضم هاري كين من توتنام.

ويعاني هالاند في الوقت الحالي من إصابة ويقترب من العودة للملاعب.

النرويجي الشاب سجل 80 هدفا في 79 مباراة مع دورتموند.

وإجمالا سجل 149 هدفا في 190 مباراة.

بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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