كلوب: لماذا تهتمون الآن بمصدر ثروة أبراموفيتش؟

انتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول غض الطرف عن مصادر أموال ملاك أندية بعد تجميد الحكومة الإنجليزية ممتلكات رومان أبراموفيتش مالك فريق تشيلسي.

الأخير يعيش أزمة بعد تجميد أرصدته وقالت تقارير إن لاعبي الفريق يفكرون في الرحيل، وقبل أيام أعلن أبراموفيتش عرض النادي للبيع.

وذلك بعد قرار إنجلترا بسبب قرب العلاقة بين أبراموفيتش ومواطنه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الذي بدأ غزو أوكرانيا منذ أيام.

ويرى الألماني كلوب أنه لابد من مراجعة مصادر أموال المستثمرين في كرة القدم، قائلا في مؤتمر صحفي:"لماذا تسألونني أنا؟ أنتم في هذا البلد منذ وقت طويل. هل اهتممتم بالأمر؟ هل اهتم أحد حين جاء أبراموفيتش لتشيلسي؟".

وأضاف مدرب ماينز ودورتموند السابق "هل اهتم أحد بعملية شراء نيوكاسل يونايتد؟ هل يهتم الجمهور؟ هذا سؤال. واضح من أين تأتي الأموال. الكل يعرف، لكننا نقبل. هذا خطأنا، خطأ المجتمع، قبلنا بذلك".

واستمر مبديا مساندته للاعبي تشيلسي وطاقم الفريق "الآن لا يمكننا تقبل الأمر أكثر من ذلك لذا نعاقبهم، الذنب ليس ذنب تشيلسي، أبدا".

وأيد كلوب قرار إنجلترا ضد أبراموفيتش وصرح أن ليفربول فعل ما يقدر عليه في تقديم عرض جديد لنجمه محمد صلاح.

وقال كلوب:"يتوقع صلاح أن يكون هذا النادي طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري".

وأكمل "ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون ظهر السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.