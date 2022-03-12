أمير مرتضى: طارق حامد؟ المهلة انتهت وينتظر عرضا سعوديا.. وقد نضم من هو أفضل من ساسي

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عن الاجتماع لتجديد تعاقد طارق حامد، وإمكانية عودة فرجاني ساسي وكذلك موقف أشرف بنشرقي عقب قرار رئيس النادي الأخير.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم التجديد للخماسي: أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع. (طالع التفاصيل)

وإليكم ما قاله أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2:

تجديد طارق حامد

"اجتمعت مع طارق حامد الأسبوع الماضي في وجود وكيله وأخبرني أنه ينتظر عرضا من السعودية في الصيف".

"أخبرنا اللاعب أننا سنتفاوض معه وفقا لإمكانيات النادي في الوقت الحالي ودون النظر للعروض الخارجية".

"طارق حامد طلب مهلة ليصلي صلاة استخارة، والمهلة انتهت ولن انتظر 10 أيام ولم أحصل على رد منه، قد يكون يعتذر بطريقة غير مباشرة".

"طارق حامد رجل مقاتل ولا يدعي الإصابة ومشكلتنا معه كانت في التجديد والمهلة".

🔥🔥🔥"المهلة انتهت" أمير مرتضى لابراهيم فايق : جلست مع طارق حامد للتجديد وقال لي عندي عرض سعودي#جمهور_التالتة pic.twitter.com/JjNKHoHpft — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2022

المحترفون

"بنشرقي وأوناجم وسيسيه والجزيري ليس لديهم مستحقات متأخرة منذ الشهر الماضي".

"حمزة المثلوثي ورزاق سيسيه لم يُنذروا النادي في شهر ديسمبر الماضي بسبب تأخر المستحقات وانتظرا مع اللاعبين المحليين للحصول على مستحقاتهم".

"قد لا نحتاج أشرف بنشرقي فنيا في الوقت الحالي، لابد أن كل لاعب يبذل 100% من مجهوده ليستمروا في الزمالك، إذا واصل بنفس مستواه الحالي وعقده يمتد لموسم آخر على سبيل المثال قد يخرج معارا".

أمير مرتضى منصور يحسم الجدل ⚽🔥 في مصير بقاء بن شرقي مع نادي الزمالك #جمهور_التالتة pic.twitter.com/llGnf9VfMG — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2022

فرجاني ساسي

"إذا كان فرجاني ساسي أفضل لاعب رقم 8 وينقصنا لاعبا في مركزه وهو الأفضل سنضمه، وإذا وجدنا من هو أفضل منه لن نضمه".

"نريد ضم أفضل لاعبين بأفضل إمكانيات لإرضاء جماهير نادي الزمالك".

ملف التعاقدات

"أنهينا أزمة كريستيان جروس وانتهى موضوعه تماما بعقد تسوية، يتم دفع أقساطه على سنة ونصف".

"فزنا بالاستئناف في قضية معروف يوسف، وليس لديه مستحقات ضد الزمالك".

"سيكون هناك عقد تسوية مع ساسي، وسنعلن خلال أيام عن التفاصيل".

التعاقد مع فيريرا

"كل شيء متعلق بالفريق أخبرنا به فيريرا، كنا أمناء معه في نقل الصورة، وبما أنه تنطبق عليه مواصفات قيادة الفريق أخبرناه بكل شيء".

"كان هناك مشكلة في غرفة الملابس، في بعض الأحيان كارتيرون كان يعاقب لاعب وآخر لا، رأينا أن ذلك يضر الفريق، عندما لا يتم تطبيق النظام على الجميع فأنك تفسد شيء أكبر سواء كان العقاب فنيا أو ماديا".

"نصف راتب فيريرا يذهب للمساعدين، البرتغالي ضم أسماء كبيرة في جهازه كمدرب مساعد أو محلل أداء أو مدرب بدني، أردنا مدربا يعمل على مشروع له علاقة بقطاع الناشئين ومن سيرحل ومن سينضم".











































































































































وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.