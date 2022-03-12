أمير مرتضى: قرارات عدم التجديد للخماسي مدروسة.. والبعض لا يضع الزمالك أولوية

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن قرارات عدم التجديد لخماسي الفريق عقب نهاية الموسم "مدروسة ولم يُعلن عنها من فترة".

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم التجديد للخماسي: أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عبر أون تايم سبورتس 2: "اعتذر على النتيجة وسوء سلوك بعض لاعبي الفريق اليوم عقب لقاء الوداد".

وأضاف "قرارات عدم التجديد مدروسة واتُخذت ولم نعلن عنها من فترة، هناك بعض الأشياء الاستفزازية التي حدثت مثلما صدرت صور للاعب يوقع مع وكيل وأخبرنا بأنها صورة قديمة وكلها عجلت بالقرارات".

وتابع "الأسماء الخمسة التي أعلن رئيس النادي رحيلها الزمالك أكبر منهم، بعضهم لديه مشاكل مع المستوى والأداء والبعض الآخر لديه مشاكل مع التجديد بنسبة 100%، ولا نضغط للتجديد ولكن يجب احترام جماهير الزمالك".

وواصل "القرارات ليست متعلقة بنتيجة المباراة، بل تتعلق بأن البعض لا يضع الزمالك أولوية".

وأكمل "الجيل الموجود حاليا شاركت في التعاقد مع 50% منهم، وعندما عدت وجدت أشياء كثيرة تغيرت خارج الملعب كطريقة التفكير، وقلت لجوسفالدو إن لدينا لاعبين جيدين لكن الفريق ليس جيد".

"بنعتذر لجماهير نادي الزمالك" 🔥💥 أمير مرتضى يفجرها لابراهيم فايق : "الزمالك أكبر من أبوجبل وطارق حامد وبن شرقي وأوناجم وعمر السعيد" وكنا نرفض وضعهم في مواجهة الجماهير#جمهور_التالتة pic.twitter.com/y5vOKp46mT — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2022

وأردف "لا أريد سماع نغمة التجديد، كل من قيل اسمه سيتم توجيه الشكر له في نهاية الموسم، سيشاركون معنا في باقي الموسم وإذا كان هناك من يستطيع تغيير الواقع فيغيره، سنفعل ما في مصلحة النادي".

وشدد "لا يوجد لاعب يُضحى ويحصل على راتب 20 أو 25 مليون، أنا نادي لدي ميزانية واستثمارات، محمد صبحي عندما تعاقدنا معه مقابل 12 مليون من بتروجت عقب هبوطه للدرجة الثانية كنا نؤسس للمستقبل وكنا سنخرجه إعارات 3-4 مرات تعيد نفس المبلغ للنادي".

وأضاف "لا أعرف كيف يوقع لاعب على عقد لمدة 5 سنوات وبعدما يسجل هدفا بعد عامين يريد تعديل عقده".

وتابع "أعمل على وضع لائحة جديدة للفريق، عندما عدت للنادي وجدت أن اللائحة القديمة لم يوقع عليها أي لاعب".

وأتم برسالة لجمهور الزمالك قائلا: "نعتذر لكم وتستحقون الأفضل، وحقكم علينا إذا خذلناكم في موقف أو تصرف، لا نقبل الخطأ حتى لو كان من أهم لاعب في الفريق".













































































































































وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.