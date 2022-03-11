الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 22

واصل رفيق كابو تصدره لترتيب مجموعة القاهرة بعد خوض مباريات الجولة 22 من الدرجة الثانية.

المهاجم التونسي سجل 11 هدفا في 20 مباراة حتى الآن متصدرا الترتيب.

ويليه إسماعيل بامبا مهاجم الداخلية في المركز الثاني برصيد 10 أهداف في 18 مباراة.

ومن الداخلية أيضا يتواجد سمير فكري في المركز الثالث برصيد 8 أهداف في 18 مباراة.

وفي المركز الرابع يتساوى كل من: محمد الفيل من الترسانة وعبد العزيز الشاعر من النصر وكريم لالا من بورتو السويس برصيد 7 أهداف لكل لاعب.

طالع التفاصيل - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 22