الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 22
الجمعة، 11 مارس 2022 - 23:18
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن مواجهات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية لحساب الجولة 22.
وشهدت مباريات اليوم الخمس: 3 تعادلات وانتصارين.
وستقام مباريات بورفؤاد مع المصرية للاتصالات الاثنين المقبل ومباراة بنها مع الداخلية الأربعاء المقبل، وتختتم الجولة بلقاء بتروجت مع بورتو السويس يوم الجمعة المقبل.
تعرف على نتائج مباريات الجولة 22:
نادي زد يواصل السقوط ويخسر من المريخ وثلاثة تعادلات إيجابية في مباريات اليوم بدوري الدرجة الثانية.⚽🔥 pic.twitter.com/KFNbFjnBmA— FilGoal (@FilGoal) March 11, 2022
تعرف على الترتيب بعد نتائج مباريات اليوم:
🔴 الداخلية مازال يتربع على صدارة مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/koAyYsYbTt— FilGoal (@FilGoal) March 11, 2022
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 22 الدرجة الثانية - فوز السكة الحديد والمريخ.. وطرد أحمد العجوز الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 22 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 22 الدرجة الثانية - رغم العودة للصدارة.. الأولمبي يعين علاء نوح مديرا فنيا الدرجة الثانية - الأولمبي يعود لصدارة مجموعة بحري.. وأسوان يعزز تواجده على قمة الصعيد الدرجة الثانية - وفاة أحمد فتحي مدافع بايونيرز نبيل محمود مديرا فنيا لمنتخب السويس