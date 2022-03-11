الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 22

أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن مواجهات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية لحساب الجولة 22.

وشهدت مباريات اليوم الخمس: 3 تعادلات وانتصارين.

وستقام مباريات بورفؤاد مع المصرية للاتصالات الاثنين المقبل ومباراة بنها مع الداخلية الأربعاء المقبل، وتختتم الجولة بلقاء بتروجت مع بورتو السويس يوم الجمعة المقبل.

تعرف على نتائج مباريات الجولة 22:

نادي زد يواصل السقوط ويخسر من المريخ وثلاثة تعادلات إيجابية في مباريات اليوم بدوري الدرجة الثانية.⚽🔥 pic.twitter.com/KFNbFjnBmA — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2022

تعرف على الترتيب بعد نتائج مباريات اليوم: