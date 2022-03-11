الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 22

الجمعة، 11 مارس 2022 - 23:18

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن مواجهات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية لحساب الجولة 22.

وشهدت مباريات اليوم الخمس: 3 تعادلات وانتصارين.

وستقام مباريات بورفؤاد مع المصرية للاتصالات الاثنين المقبل ومباراة بنها مع الداخلية الأربعاء المقبل، وتختتم الجولة بلقاء بتروجت مع بورتو السويس يوم الجمعة المقبل.

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تعرف على نتائج مباريات الجولة 22:

تعرف على الترتيب بعد نتائج مباريات اليوم:

مجموعة القاهرة الدرجة الثانية
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