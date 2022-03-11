دوري أبطال إفريقيا - شباب بلوزداد ينقض على الصدارة برباعية في جوانينج جالاكسي

اكتسح شباب بلوزداد الجزائري ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا.

وارتفع رصيد بلوزداد إلى 8 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الترجي الذي يلتقي غدا مع النجم الساحلي صاحب الـ 3 نقاط.

فيما تذيل جوانينج جالاكسي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

⏱️ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄! 🇩🇿 @Crbelouizdadoff 4-1 Jwaneng Galaxy F.C. 🇧🇼 The Algerians now have two group C wins and 8️⃣ points!#TotalEnergiesCAFCL | #CRBJFC pic.twitter.com/ae98k4b8y9 — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 11, 2022

وكاد أصحاب الأرض أن يتقدمون في المباراة مبكرا من ركلة جزاء، لكن كريم عريبي أهدرها في الدقيقة 19.

وبعد 4 دقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مواجي سيشيلي بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى بيده.

وانبرى محمد بكير لركلة الترجيح وسجل في الدقيقة 24.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل عريبي هدف الفريق الجزائري الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني قلص الضيوف النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق ثابانج سيسيني.

لكن حسين سالمي سدد كرة رائعة في الدقيقة 70 غالطت الحارس وسكنت الشباك معلنا ثالث أهداف شباب بلوزداد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أضاف خير الدين مروزقي الهدف الرابع من هجمة مرتدة قائدا فريقه للانقضاض على الصدارة بشكل مؤقت.