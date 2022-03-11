هل يهدد رقم بهادر؟ ظهور لاعب غاني في عمر الـ 68

يسعى بابا بولو (68 عامًا) إلى النجاح في اختبارات كواهو فودوا فريق الدرجة الثالثة الغاني.

بولو الذي يعمل كعامل في محطة بنزين على طريق كوماسي-أكرا، بدأ ممارسة كرة القدم عام 1966، ولم يتوقّف حتى اللحظة.

ونشر الصحفي الغاني صديق آدامز مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر خلاله بولو من ملعب كرة قدم مرتديًا قميص ريال مدريد، ومعبرًا عن رغبته في مواصلة لعب كرة القدم ولكن بشكل احترافي.

وقال بولو في الفيديو: "لعبت لـ أوكواهو يونايتد، ثم انضممت لنادٍ من كوت ديفوار، وبعدها عُدت إلى غانا لأني لم أجد أي فريق في كوت ديفوار بسبب الحرب".

أضاف: "في المدرسة، أخبرونا دائمًا أن كرة القدم قد تفتح لنا باب السفر إلى الخارج، ولهذا أردت ممارسة كرة القدم، ولولا الحرب لحققت المزيد".

وكشف بولو السر في الحفاظ على لياقته: "لا آكل أي شيء مثل أرز جولاف (وجبة غانية شهيرة تتكون من الأرز واللحم)".

I'm following the story of 68-year-old Papa Poloo of Kwahu Fodoa in the Eastern Region of Ghana. He's on trials at a third-tier side hoping to become the oldest footballer in the world. One time an amateur footballer but career cut short by circumstances. Watch till the end.. pic.twitter.com/rmlcFp7bOI — Saddick Adams (@SaddickAdams) March 10, 2022

ويعد الحامل الحالي للرقم القياسي لأكبر لاعب محترف على مستوى العالم، هو الياباني كازيوشي ميورا (55 عامًا) الذي ينشط في فريق سوزوكا بوينت جيترز بالدرجة الرابعة.

بينما يحمل المصري عز الدين بهادر الرقم القياسي المُسجَل في موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم على الإطلاق، وأكبر لاعب يسجل هدفًا في مباراة رسمية.

وحقق بهادر الرقم في 7 مارس 2020 بعمر 74 عامًا و125 يومًا بقميص 6 أكتوبر في الدرجة الثالثة.