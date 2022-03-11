قائد الوداد: نريد المنافسة بشدة على لقب دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 11 مارس 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

يحيى جبران لاعب الوداد يحتفل بهدفه في شباك الزمالك

يأمل يحيى جبران قائد الوداد المغربي أن ينافس الفريق على لقب النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الوداد الفوز بفضل ركلة جزاء سجلها يحيى جبران على الزمالك في القاهرة ليرتقي لصدارة ترتيب المجموعة.

وقال قائد الوداد عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس": "هذه النتيجة كنا في أمس الحاجة إليها، دخلنا اللقاء بعزيمة وثقة عالية في أنفسنا، وحققنا الانتصار في النهاية، لاعبو الفريق كانوا رجالا وهذا الفوز يُعطينا شحنة للاستمرار في المشوار".

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وأضاف "نتمنى أن ننافس هذا الموسم بشدة على التتويج باللقب الإفريقي، أعتقد أن عودة الجماهير منحتنا الدّافع اللازم وسنحرص على مواصلة الاجتهاد لتحقيق الأهداف".

ومن جانب آخر قال يحيى عطية الله لاعب الوداد: "أود إهداء هذا الفوز للجماهير، اليوم كنا رجالا وكانت لدينا عزيمة كبرى، لقد أتينا إلى القاهرة لتحقيق النقاط الثلاث وهو ما حدث في النهاية".

وأتم "أشكر الجمهور على مساندته لنا، نحن ننافس بالطبع على حظوظنا في إحراز لقب دوري الأبطال هذا الموسم".

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.

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