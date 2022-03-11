مؤتمر مدرب الوداد: اعتبر فوزنا على الزمالك في القاهرة إنجازا.. وفرضنا أسلوبنا

أبدى وليد الركراكي المدير الفني لـ الوداد المغربي سعادته بالفوز على الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كأول فريق مغربي ينتصر على الأبيض في القاهرة.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي نقله موقع البطولة المغربي: "نحن أول فريق مغربي يفوز على الزمالك في القاهرة، وهو ما أعتبره إنجازا أمام فريق كبير".

وأردف "نجحنا في فرض أسلوب لعبنا على الزمالك، وأغلقنا المساحات ولم نُتح أي فرصة لهم تقريبا".

وواصل "أشكر لاعبي الوداد على هزم الزمالك ذهابا وإيابا، والاقتراب من التأهل إلى ربع النهائي".

وأتم "راض بشكل كبير عن أداء اللاعبين في هذه المباراة، لقد نجحنا في إحراز هدف في مرمى حارس كبير مثل أبو جبل".











































































جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.