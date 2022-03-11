مؤتمر فيريرا: لا أعرف أساس المشكلة.. ومباراة بترو أتليتكو القادمة لها وجهين

تحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك على أداء الفريق عقب الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "تقريبا أصبح الزمالك خارج البطولة، لدينا مباراتين إذا فزنا بهم فمن الصعب ألا يحصد بترو أتليتكو نقاطا".

وأضاف "الموقف أكيد غير مُرضٍ للنادي أو جماهيره، الزمالك لم يخسر التأهل اليوم بل خسرها من قبل ذلك".

وأردف "لا أعرف أساس المشكلة، ولكن رأيت اللاعبين خارج المباراة من الشوط الثاني بعدما كنا أفضل وأكثر تنظيما في الشوط الأول".

وأكمل "تلقينا هدفا مبكرا من الوداد في الشوط الثاني والفريق تفكك وهذا يعني وجود مشكلة، توليت المسؤولية منذ 3 أيام وليس لدي الوقت أو المقدرة على استيعاب الأمور كلها في ذلك الوقت".











































































وواصل "أعرف أن هناك لاعبون لديهم إمكانيات فنية مميزة، لذلك سأنظر فقط للأمور الفنية وأساعد الإدارة على حل أي مشكلة غير فنية، آخر مباراة أمام الجونة تكرر نفس الأمر، الشوط الأول شيء والثاني شيء آخر، الأمور خرجت عن السيطرة بعد ربع ساعة قوية للفريق سجل فيها هدفين".

وتابع "لابد أن نحل المشاكل والجميع يتكاتف لأن هناك دوري وكأس نريد الفوز بهما واللعب في البطولة الإفريقية العام المقبل".

وأوضح "مباراة بترو أتليتكو القادمة لها وجهين، الأول ليس هناك ضغوط، نستطيع اللعب بشكل جيد وممكن نلعب بشكل سيء وهذا سيؤكد أن هناك مشكلة ثانية".

وشدد "كل اللاعبين سواسية سواء كان مستواه جيد قبل ذلك أو لديه عروض من أندية أخرى، الفيصل بالنسبة لي المران".

وكشف سبب خروج أحمد سيد "زيزو" في الدقائق الأخيرة قائلا: "أخرجت زيزو لتنشيط الهجوم ولاحتياج لاعب يلعب بعنف بعض الشيء، أعرف زيزو منذ كان في البرتغال، أعرف كيف يحب جمهور الزمالك ويسعى دائما لتحقيق البطولة".

وأتم "طريقة اللعب للمدرب يطبقها اللاعبين هم من يعملوا على إنجاح أي طريقة، رأيت تقارير لمباريات سابقة كان الفريق يلعب منقوصا من مدافعيه، والباقي هجوم ولا يوجد خط وسط ثبات، وهذا سبب عدم تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري".

جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.