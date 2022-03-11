أسامة نبيه: نتائج الزمالك في الدور الأول قلصت حظوظ التأهل.. وخسرنا بنفس سيناريو العام الماضي

قال أسامة نبيه مدرب عام الزمالك أن نتائج الفريق في الدور الأول من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا قلصت فرص الأبيض في التأهل.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

وقال أسامة نبيه عقب نهاية اللقاء: "لم نُحسن العمل من البداية، وقللنا فرصنا في التأهل وتكرر ما حدث بنفس الظروف والتوقيت العام الماضي".

وأضاف عبر شبكة بي إن سبورتس: "فرص التأهل تكون في أول 3 مباريات ولم نحقق النقاط التي تساعدنا وهو ما سبب المشكلة وقلل فرصنا".

وأكمل "خسرنا بنفس السيناريو ضد الترجي الموسم الماضي واليوم ضد الوداد، النقطة كانت ستبقى على الآمال".

وواصل "لم نبدأ بشكل صحيح، حصلنا على طوفان فرص الشوط الأول، لم نجد من يترجم الفرص وحاولنا وحالف التوفيق فريق الوداد أعطت الفريق أفضلية".

وأتم "الجمهور يريد أن يفوز فريقه، نريد الهدوء والتركيز ونحتاج المساندة والدعم الجماهيري ونحتاج الصبر للبناء والجماهير تُقدَر ذلك".











































































































































جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.