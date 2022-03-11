سيناريوهات تأهل الزمالك - مصير الأبيض ليس في يده

ازداد موقف الزمالك صعوبة وتأزما بالخسارة في استاد القاهرة من الوداد المغربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

الأبيض يُكرر سيناريو العام الماضي وأصبح الآن مصيره بين أيدي المنافسين وخاصة بترو أتليتكو الأنجولي في حال أراد التأهل.

الترتيب في الوقت الحالي أصبح كالتالي:

1 – الوداد: 9 نقاط من 4 مباريات

2 – بترو أتليتكو: 7 نقاط من 3 مباريات

3 – الزمالك: نقطتين من 4 مباريات

4 – ساجرادا: نقطة من 3 مباريات

ويستعرض معكم FilGoal.com سيناريوهات مجموعة الزمالك، وكيف يمكن أن يتأهل الفريق الأبيض.

الصدارة؟

بعد الخسارة أصبح مستحيلا أن يتأهل الزمالك متصدرا بعدما خسر ذهابا وإيابا من الوداد الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط.

ولن يكون الزمالك بمقدوره الوصول لنفس الرصيد، إذ أن الفوز في المباراتين المقبلتين يعني الوصول للنقطة 8.

بذلك وضع الوداد قدما في ربع النهائي في انتظار نتيجة مباراة الغد بين بترو أتليتكو وساجرادا.

وهو ما ينقلنا لإمكانية التأهل في المركز الثاني.

التأهل في المركز الثاني

يحتاج الزمالك أن تلعب نتائج المنافسين في صالحه مع ضرورة انتصاره بالمباراتين المقبلتين.

بترو أتلتيكو يواجه ساجرادا غدا السبت، فوز بترو أتليتكو ينهي حظوظ الزمالك في التأهل، لأنه سيصل إلى 10 نقاط ومع وصول الوداد لـ 9 سيكون مستحيلا تأهل الأبيض.

في حال التعادل سيصبح رصيد الفريق الأنجولي 8 نقاط، وفي حال الخسارة سيتوقف رصيده عند 7 نقاط.

لذلك تعادل أو خسارة بترو أتليتكو غدا يعني الإبقاء على حظوظ الأبيض في التأهل قبل المواجهة المقبلة والتي ستكون يوم الجمعة المقبل بين الزمالك وبترو في أنجولا.

حينها سيكون على الزمالك ضرورة الفوز على بترو أتليتكو يوم الجمعة المقبل ليصل إلى النقطة رقم 5 ليقلص الفارق.

وينتظر أن يحل بترو أتليتكو على الوداد في المغرب بالجولة الأخيرة وفي حال فوز الفريق المغربي مع فوز الزمالك في نفس الوقت على ساجرادا يتأهل الزمالك.

إذا حقق الفريق الأنجولي نقطة في الـ 3 مباريات، فأنه سيتساوى مع الزمالك برصيد 8 نقاط.

وإذا تساوى الفريقان في جدول الترتيب يتأهل الزمالك بفضل فوزه بعدما تعادلا من قبل في الذهاب بنتيجة 2-2.