"البروفيسور" وحده لا يكفي.. الزمالك يقترب من مغادرة دوري الأبطال بالخسارة أمام الوداد

الجمعة، 11 مارس 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

الزمالك 0-1 الوداد

خسر الزمالك أمام مضيفه الوداد المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سجل يحيى جبران هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

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النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

بداية بيضاء

انطلاقة الخطورة أتت في الدقيقة السابعة بعرضية من أحمد فتوح قابلها يوسف أوباما بالرأس ليتصدى أحمد التكناوتي فيتابعها زيزو، ليتصدى الحارس المغربي مرة أخرى إلى ركنية.

الفرصة الأخطر أتت في الدقيقة 19 برأسية أتيحت لعمر السعيد أمام المرمى الخالي ولكن اصطدمت بالأرض وعلت العارضة.

حاول محمود علاء بالرأس من ركلة حرة أرسلها زيزو في الدقيقة 31، ولكن مرت الرأسية بعيدا عن المرمى.

أخيرا حاول زيزو في الدقيقة 43 ولكن مرت الكرة بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الأسوأ قد حدث

أجرى جوسفالدو فيريرا تبديله الأول في الدقيقة 46 بنزول محمد أوناجم بدلا من يوسف أوباما.

وفي الدقيقة التالية مباشرة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الوداد بعد لمسة يد ضد محمود حمدي الونش، ليسجل منها يحيى جبران هدف الفوز في الدقيقة 48 على يسار الحارس محمد أبو جبل.

وتلقى محمود علاء بطاقة صفراء في الدقيقة 51 بسبب الاعتراض على الحكم، حيث طالب بركلة جزاء عقب لمسة يد على أمين فرحان ولكن الحكم اعتبر يده ثابتة في جسده.

تحركات أخيرة

حل سيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 57، بينما على الناحية الأخرى أجرى الوداد تبديلين بنزول مؤيد اللافي وجوفيل تسومو بدلا من زهير المترجي وجاي مبينزا.

وأجرى فيريرا تبديلين في الدقيقة 72 بخروج أحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي ونزول رزاق سيسيه وحازم إمام.

وحصل رزاق سيسيه على فرصة خطيرة في الدقيقة 78 ولكنه اختار التمرير على التسديد فاسترد دفاع الوداد الكرة.

وفي الدقيقة 83 أتى أنس سرحات بدلا من أيمن الحسوني في صفوف الوداد، وتلاه محمد رحيم بدلا من جلال داودي في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز الوداد.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.

الوداد الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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