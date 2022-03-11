انتهت في إفريقيا - الزمالك (0) - (1) الوداد المغربي.. خسارة في توقيت صعب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والوداد المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين.

على الناحية الأخرى يتصدر بترو أتلتيكو الأنجولي هذه المجموعة بـ7 نقاط، فيما يحتل مواطنه ساجرادا المركز الأخير بنقطة وحيدة.

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نهاية المباراة

ق 84 أنس سرحات بدلا من أيمن الحسوني

ق 78 رزاق سيسيه يحصل على فرصة خطيرة ولكنه يختار التمرير على التسديد فيسترد دفاع الوداد الكرة

ق 72 تبديلين في صفوف الزمالك بخروج أحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي ونزول رزاق سيسيه وحازم إمام

ق 63 تبديلين في صفوف الوداد بنزول مؤيد اللافي وجوفيل تسومو بدلا من زهير المترجي وجاي مبينزا

ق 57 سيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد

ق 51 إنذار لمحمود علاء بسبب الاعتراض على الحكم.. مدافع الزمالك يطالب بركلة جزاء عقب لمسة يد على أمين فرحان ولكن الحكم اعتبر يده ثابتة في جسده

ق 48 يحيى جبران يسجل الأول من ركلة جزاء لصالح الوداد

ق 47 ركلة جزاء! لمسة يد ضد الونش

ق 46 أوناجم بدلا من أوباما

بداية الشوط الثاني

ق 45+2 الدفاع الودادي يبعد محاولة خطرة

ق 43 زيزو يحاول ولكن بجوار القائم

ق 31 ركلة حرة يرسلها زيزو ويقابلها محمود علاء بالرأس ولكن بعيدا عن المرمى

ق 19 عمر السعيد يهدر فرصة الأول برأسية أمام المرمى الخالي تصطدم بالأرض وتخرج فوق العارضة

ق 7 عرضية من فتوح يقابلها أوباما بالرأس ليتصدى التكناوتي فيتابعها زيزو ويتصدى الحارس المغربي مرة أخرى إلى ركنية

بداية المباراة

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