دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. الهلال يهزم المريخ في مباراة عنيفة

الجمعة، 11 مارس 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

المريخ × الهلال

فاز الهلال على المريخ بهدف اليوم الجمعة على ملعب الأول في أم درمان السودانية لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وجاءت المباراة متواضعة المستوى لكن الهلال ظفر بها ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 4 نقاط مثل الأهلي الوصيف والمريخ الرابع.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويستضيف الأهلي عصر السبت.

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وكان دربي أم درمان عنيفا جدا منذ البداية رغم خلو المدرجات من المشجعين وأشهر الحكم الجزائري مصطفى غربال 6 بطاقات صفراء لكل فريق، بخلاف طرد عماد علي لاعب المريخ في الدقيقة 52 إثر تلقيه بطاقة ثانية.

وحصل أيضا جواو موتا مدرب الهلال على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض ومثله لي كلارك نظيره في المريخ.

الأداء البدني العنيف قابله مستوى فنيا متواضعا من الجانبين لكن الهلال كان أفضل نسبيا وسجل عن طريق مهاجمه البديل ياسر مزمل الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 84.

وفي الأسبوع المقبل سيستضيف الهلال فريق صنداونز في السودان.

بينما يلعب المريخ في القاهرة ضد ضيفه الأهلي.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة.

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