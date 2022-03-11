4 تغييرات في الكرة الذهبية.. نظام جديد كليا لاختيار الفائز

الجمعة، 11 مارس 2022 - 15:20

كتب : رامي جمال

الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة والتي تمنح جائزة الكرة الذهبية أربعة تغييرات بداية من الموسم الحالي.

وبالتعاون مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة تم نشر اليوم التغييرات الأربع والتي جاءت كالتالي:

** تغيير موعد الحفل ليتزامن مع الموسم الكروي الأوروبي الذي يبدأ في شهر أغسطس وينتهي في مايو.

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أما فيما يتعلق بكأس العالم 2022 فهو سيكون ضمن الجائزة التي تُمنح عام 2023 وليس 2022.

كان في السابق يتم اعتماد الجائزة بشكل سنوي وليس وفقا للموسم فكان يتم الأخذ بنصف الموسم الثاني والنصف الأول من الموسم الجديد في نهاية العام.

** سينضم سفير الكرة الذهبية ديديه دروجبا إلى المصوتين من صحيفتي "فرانس فوتبول" و"ليكيب" لاختيار قائمة الـ30 لاعبا المرشحة.

هذا بالإضافة لوضع أكثر صحفي جاءت اختياراته مطابقة للواقع ليساهم في اختيار الـ30 مرشحا في العام التالي.

** تقليل عدد المصوتين من الصحفيين من 170 لـ100 وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أي أنه في كل عام سيتم الأخذ في الاعتبار أفضل 100 منتخب في العالم ومنهم سيتم اختيار الصحفيين الذين يُسمح لهم بالتصويت في الجائزة.

** تجنبا للغموض، سيركز معيار اختيار اللاعبين على الأداء الفردي أولا، ثم الألقاب الجماعية، ثم اللعب النظيف.

ويعد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أكثر المتوجين بالكرة الذهبية بواقع سبع مرات مقابل خمس كرات لكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

الكرة الذهبية ميسي رونالدو
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