تشكيل الزمالك - أوباما وعمر السعيد أساسيان.. واستبعاد طارق حامد

الجمعة، 11 مارس 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة ضيفه الوداد المغربي اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل الذي اختاره المدرب جوسفالدو فيريرا في مباراته الأولى مع الفريق كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

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الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي (الونش) - محمود علاء - حمزة المثلوثي

وسط الملعب: محمد أشرف (روقا)- إمام عاشور

أمامهما: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم (أوباما) - أحمد سيد (زيزو)

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد عواد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - محمد أوناجم

وشهدت القائمة استبعاد طارق حامد منها بعدما عاد لها للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي في ظل إصابته.

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين مقابل 6 للوداد و7 لبترو أتليتكو الأنجولي.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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