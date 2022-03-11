تشكيل الزمالك - أوباما وعمر السعيد أساسيان.. واستبعاد طارق حامد

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة ضيفه الوداد المغربي اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل الذي اختاره المدرب جوسفالدو فيريرا في مباراته الأولى مع الفريق كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي (الونش) - محمود علاء - حمزة المثلوثي

وسط الملعب: محمد أشرف (روقا)- إمام عاشور

أمامهما: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم (أوباما) - أحمد سيد (زيزو)

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد عواد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - محمد أوناجم

وشهدت القائمة استبعاد طارق حامد منها بعدما عاد لها للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي في ظل إصابته.

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين مقابل 6 للوداد و7 لبترو أتليتكو الأنجولي.

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