انتهت مجموعة الأهلي في دوري الأبطال - الهلال (1)(0) المريخ
الجمعة، 11 مارس 2022 - 14:35
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الهلال والمريخ السودانيين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة
ق84: هدف أول للهلال أحرزه ياسر مزمل
ق52: طرد عماد الصيني لاعب المريخ
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40: أفضلية للهلال حتى الآن لكن دون خطورة. سدد مرة واحدة بين العارضة والقائمين
ق36: بطاقة صفراء لعيد مقدم لاعب الهلال
ق21: تسديدة قوية من الصاوي يبعدها حارس الهلال
ق18: السماني صلاح الدين لاعب المريخ ينال بطاقة صفراء، الخامسة في المباراة
ق12: بطاقة صفراء للاعب المريخ هي الرابعة في المباراة
ق9: ضغط أزرق متواصل للهلال سعيا للتسجيل
ق2: بطاقة صفراء لكل فريق بعد التحامين عنيفين
بداية المباراة
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