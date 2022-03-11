انتهت مجموعة الأهلي في دوري الأبطال - الهلال (1)(0) المريخ

تابع مباشرة مباراة الهلال والمريخ السودانيين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق84: هدف أول للهلال أحرزه ياسر مزمل

ق52: طرد عماد الصيني لاعب المريخ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: أفضلية للهلال حتى الآن لكن دون خطورة. سدد مرة واحدة بين العارضة والقائمين

ق36: بطاقة صفراء لعيد مقدم لاعب الهلال

ق21: تسديدة قوية من الصاوي يبعدها حارس الهلال

ق18: السماني صلاح الدين لاعب المريخ ينال بطاقة صفراء، الخامسة في المباراة

ق12: بطاقة صفراء للاعب المريخ هي الرابعة في المباراة

ق9: ضغط أزرق متواصل للهلال سعيا للتسجيل

ق2: بطاقة صفراء لكل فريق بعد التحامين عنيفين

بداية المباراة