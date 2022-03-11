مدرب نيوكاسل الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال فبراير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل مدرب في البطولة خلال شهر فبراير المنصرم.

وفاز إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بالجائزة بعد تجنبه الخسارة في 4 مباريات خلال فبراير.

قاد نيوكاسل لجمع 10 نقاط ليخرج النادي من منطقة الخطر ويصبح الـ14 في الترتيب.

وتفوق هاو على الثلاثي ميكيل أرتيتا ورالف هازنهاتل ويورجن كلوب ليظفر بالجائزة.

جمع أكبر عدد من الأصوات في استفتاء شارك به الجمهور ولجنة خبراء.

وفاز هاو بالجائزة للمرة الرابعة بعدما نالها 3 مرات من قبل مع بورنموث.

وقائمة المتوجين في الموسم الجاري:

أغسطس: نونو إسبيريتو سانتو (توتنام)

سبتمبر: ميكيل أرتيتا (أرسنال)

أكتوبر: توماس توخيل (تشيلسي)

نوفمبر: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

ديسمبر: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

يناير: برونو لاج (ولفرهامبتون)

3️⃣ Wins 1️⃣ Draw 👏 Undefeated in February Eddie Howe is your @barclaysfooty Manager of the Month ⚫⚪#PLAwards pic.twitter.com/wr8rhSrCOI — Premier League (@premierleague) March 11, 2022

فبراير: إيدي هوي (نيوكاسل يونايتد)