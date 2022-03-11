مدرب نيوكاسل الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال فبراير

الجمعة، 11 مارس 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

إيدي هاو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل مدرب في البطولة خلال شهر فبراير المنصرم.

وفاز إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بالجائزة بعد تجنبه الخسارة في 4 مباريات خلال فبراير.

قاد نيوكاسل لجمع 10 نقاط ليخرج النادي من منطقة الخطر ويصبح الـ14 في الترتيب.

أخبار متعلقة
شيكابالا الوحيد الذي شارك في انتصاري الزمالك على الوداد مؤتمر كلوب: عقد صلاح؟ لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. وما حدث مع تشيلسي صائب عندما قاد فيريرا الزمالك لإسقاط مدرب الوداد في عقر داره ماتيب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فبراير

وتفوق هاو على الثلاثي ميكيل أرتيتا ورالف هازنهاتل ويورجن كلوب ليظفر بالجائزة.

جمع أكبر عدد من الأصوات في استفتاء شارك به الجمهور ولجنة خبراء.

وفاز هاو بالجائزة للمرة الرابعة بعدما نالها 3 مرات من قبل مع بورنموث.

وقائمة المتوجين في الموسم الجاري:

أغسطس: نونو إسبيريتو سانتو (توتنام)

سبتمبر: ميكيل أرتيتا (أرسنال)

أكتوبر: توماس توخيل (تشيلسي)

نوفمبر: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

ديسمبر: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

يناير: برونو لاج (ولفرهامبتون)

فبراير: إيدي هوي (نيوكاسل يونايتد)

نيوكاسل يونايتد إيدي هاو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: عقد صلاح؟ لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. وما حدث مع تشيلسي صائب ماتيب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فبراير المصائب تتوالى على تشيلسي.. نايكي تفكر في سحب رعايتها وخسارة ضخمة رومانو: الصفقة الثانية تمت.. مانشستر سيتي يضم موهبة أتليتكو مينيرو توخيل عن تجميد تشيلسي: طالما لدينا قمصان وحافلة تقلنا للمباريات سنقاتل تشيلسي غير قابل للتجميد.. أسد لندن يدك نورويتش بثلاثية انتهت الدوري الإنجليزي – نورويتش (1) - (3) تشيلسي.. انتصار البلوز تشكيل الدوري الإنجليزي – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي ضد نورويتش
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - أوباما وعمر السعيد أساسيان.. واستبعاد طارق حامد 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. الهلال يهزم المريخ في مباراة عنيفة 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هل يدخل متحف برنابيو؟ ألابا يكشف لأول مرة سر "احتفال الكرسي" 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كرة يد – الزمالك (7) - (5) الأهلي.. تقدم الفارس الأبيض 35 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر موسيماني: يجب أن يحدث معنا مثل جوارديولا وفيرجسون.. سيصبح الأهلي طائرة بلا طيار ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر الشناوي: نريد الفوز على صنداونز.. وما حدث من كايزر تشيفز رائع ساعة | دوري أبطال إفريقيا
4 تغييرات في الكرة الذهبية.. نظام جديد كليا لاختيار الفائز 2 ساعة | أوروبا
انتهت مجموعة الأهلي في دوري الأبطال - الهلال (1)(0) المريخ 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو