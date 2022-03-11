عبد الحفيظ: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن فريقه في أتم الجاهزية لخوض مباراة ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صندوانز غدا السبت في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى وستقام على ملعب سوكر سيتي.

وتحدث عبد الحفيظ قائلا: "المباراة تقام في ظروف صعبة بعد رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، وسط مجموعة من المباريات التي تشهد ضغطا بدنيا كبيرا، وتقام في أجواء مختلفة للغاية".

واستدرك "لكن هناك ثقة كبيرة في اللاعبين وتحليهم بشخصية الأهلي التي دائما ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة".

وتابع " هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين منذ الوصول إلى جوهانسبرج، خاصة أن الجميع على يقين بأهمية المباراة قبل مواجهة المريخ السوداني في الجولة التالية".

ويتصدر صنداونز المجموعة بسبع نقاط يليه الأهلي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن المريخ فيما يأتي الهلال رابعا بنقطة وحيدة.