المصائب تتوالى على تشيلسي.. نايكي تفكر في سحب رعايتها وخسارة ضخمة

مازالت المصائب تتوالى على تشيلسي بعد قرار الحكومة الإنجليزية تجميد أملاك الروسي رومان أبراموفيتش بما فيهم النادي اللندني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الجمعة في تقرير لها أن شركة "نايكي" التي تصنع ملابس تشيلسي تفكر في فسخ تعاقدها مع النادي.

وأوضح التقرير أن الصفقة التي أبرمتها "نايكي" مع تشيلسي سابقا والتي سوف تستمر لـ15 عاما كانت قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن فسخ "نايكي" لتعاقدها يعني أن تشيلسي سيخسر 540 مليون جنيه إسترليني.

يأتي ذلك بعد إعلان راعي تشيلسي شركة "ثري" إيقاف تعاونهم مع النادي مؤقتا وهو ما يعني خسارة 40 مليون جنيه إسترليني للنادي كذلك.

وتأتي كل تلك الأحداث في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا واتهام أبراموفيتش بمساندة رئيس روسيا فلاديمير بوتين في قراراته.

وكان أبراموفيتش أعلن قبل عدة أيام نيته بيع تشيلسي مع تبرعه بصافي العائدات إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.