لاعب سان جيرمان يهاجم ميسي: كان يسير ضد ريال مدريد.. مودريتش وضعه في جيبه

شن جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان السابق هجوما لاذعا على ليونيل ميسي بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق على يد ريال مدريد.

وخسر سان جيرمان أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياجو برنابيو ليودع البطولة بعد الهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث جيروم روثين في تصريحات نقلها موقع "بي إس جي توك" قائلا: "أشعر بالخجل للحديث عن ميسي بتلك الطريقة لكنه الواقع".

وواصل "لقد كان يسير في الملعب ضد ريال مدريد، كان يبذل مجهودا لـ10 أمتار فقط، لقد وضعه لوكا مودريتش في جيبه".

ولم يكتف اللاعب الذي ارتدى قميص سان جيرمان من 2004 لـ2010 بالهجوم على ميسي بل شن نقدا لاذعا لسيرجيو راموس كذلك.

وقال: "اللاعب الآخر، يضايقني قول اسمه لكنه فق كل شيء منذ قدومه إلى هنا، الوضع فوضوي".

وأردف "لقد لعب أقل من 50% من المباريات وعندما يتواجد نبحث عن أعذار له بالقول إنه عاد من الإصابة، لا، لا يوجد وقت كان من المفتض أن يتواجد في الملعب".